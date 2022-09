Riproduce il cielo stellato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riproduce il cielo stellato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PLANETARIO

Un grande disco racchiude un cielo stellato nel quale campeggia una croce gemmata, che reca all'incrocio dei bracci il volto di cristo dentro un medaglione...

Armillare divulgazione astronomica planetario di milano planetario civico di lecco associazione dei planetari italiani planetario e museo astronomico di roma... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con riproduce; cielo; stellato; Attrezzo ginnico che riproduce la remata; riproduce suoni a bassa frequenza ing; riproduce la mappa del mondo; riproduce il suono di uno squillo; Cade dal cielo ; In cucina... ma in certe notti anche in cielo ; Così il cielo ammirato dal filosofo Immanuel Kant; Tocca il cielo con un dito; È costellato di galassie; Un Bruno chef stellato ; Bruno chef stellato star della tv; Lo zio con il cilindro stellato ;