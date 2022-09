Rete segnata nella propria porta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rete segnata nella propria porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUTOGOL

Significato/Curiosita : Rete segnata nella propria porta

Nel calcio a 5 quando il pallone esce da una linea di porta senza che sia stata segnata una rete e l'ultimo tocco al pallone è stato effettuato da un calciatore...

Disambiguazione – se stai cercando il trio dello spettacolo, vedi gli autogol. l'autogol (anche autogoal o autorete) è, negli sport di squadra il cui punteggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con rete; segnata; nella; propria; porta; Il Crowe interprete de Il gladiatore; La veste... del prete ; Viene chiamata anche il web o la rete ; Una rete per dormire all aperto; Contrassegnata ; Una preghiera insegnata da Gesù; Mansione assegnata ; È segnata per tutti; Non possono mancare nella pasqualina; Alternativa alle bietole nella pasqualina; Collocato nella posizione più elevata; L anno di riposo nella scuola; Nel calcio, chi protegge la propria area; Lo è un immobile espropria to; propria della penisola con il Portogallo; propria della genitrice; Un famoso codice di comporta mento; Tutte le feste porta via; Protegge la porta nelle punizioni di calcio; Un muro non porta nte; Cerca nelle Definizioni