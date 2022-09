I resti dei faraoni dell Antico Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I resti dei faraoni dell Antico Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MUMMIE

Significato/Curiosita : I resti dei faraoni dell antico egitto

Dell'alto egitto, si fuse con quello di bity dei re del basso egitto, così costituendo il più antico dei cinque nomi della titolatura regale, il nesu-bity, letteralmente...

Interessanti le mummie di roccapelago, conservate presso l'omonimo paese in provincia di modena. degne di nota sono infine le mummie naturali conservate... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con resti; faraoni; dell; antico; egitto; Ha clienti foresti eri; Quella di fiducia resti tuisce l ottimismo; Obbligo di rendere denaro preso in presti to; Un danno al presti gio; Nome di due faraoni egizi; Bara dei faraoni dell Antico Egitto; La zona d Egitto con le tombe dei faraoni ; La zona dell Egitto con le tombe dei faraoni ; Lo è per un coniuge il parente dell altro coniuge; Che trova la sua origine ancor prima dell a nascita; Altro nome dell a Gioconda; Minestra in brodo tipica dell a tradizione francese; Mette in comunicazione l oceano Atlantico con il Pacifico; antico regno fondato e governato da Zenobia; antico supporto a tre piedi; Porto spagnolo sull Atlantico ; Attraggono in egitto ; Nel cuore dell egitto ; Fu capitale dell antico egitto ; In egitto e nel Benin; Cerca nelle Definizioni