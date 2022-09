Il rendere effettiva una nuova legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il rendere effettiva una nuova legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMANARE

Significato/Curiosita : Il rendere effettiva una nuova legge

Della nuova legge elettorale nota come rosatellum. la legge calderoli (legge n. 270/2005, comunemente nota come porcellum), approvata durante il governo...

Governi dei paesi occidentali, compreso quello italiano, furono costretti ad emanare disposizioni volte al drastico contenimento del consumo energetico, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

