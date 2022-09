I quotidiani sportivi le stilano dopo le partite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I quotidiani sportivi le stilano dopo le partite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PAGELLE

Significato/Curiosita : I quotidiani sportivi le stilano dopo le partite

Rivendicazione in cui, oltre ad attribuirsi la paternità dell'omicidio, i nar stilano un vero e proprio manifesto di chiarificazioni sul loro operato, intitolato...

Parola "sei" con la parola "sette" nelle pagelle scritte a mano. nonostante la digitalizzazione delle pagelle (elaborate ora direttamente con il computer)... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

