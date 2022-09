Il popolo di Turno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il popolo di Turno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RUTULI

Significato/Curiosita : Il popolo di turno

Sigla, vedi pdl. il popolo della libertà (pdl) è stato un partito politico italiano di centro-destra. fondato il 29 marzo 2009, il partito nacque dall'unione...

Disambiguazione – se stai cercando il popolo caucasico, vedi rutuli (russia). i rutuli erano un popolo dell'italia preromana stanziato sulle coste del... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con popolo; turno; Città marchigiana con una famosa Piazza del popolo ; Dichiarazione solenne del sovrano al popolo ; popolo romanì stabilitosi in Spagna; popolo nomade che vive nel deserto del Kalahari; Un alato cantore notturno ; Il Giovanni poeta de Il gelsomino notturno ; Un comune rapace notturno ; Il titolo di turno ; Cerca nelle Definizioni