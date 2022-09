Le pesche noci sono dette anche così - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le pesche noci sono dette anche così. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : NETTARINE

Significato/Curiosita : Le pesche noci sono dette anche cosi

Anche pere, prugne, nespole, castagne, ciliegie, nocciole, mandorle, fichi, noci e agrumi), verzieri (con gli ortaggi), viridari (insieme di alberi sempreverdi...

La nettarinia di hachisuka (aethopyga primigenia (hachisuka, 1941)) è un uccello della famiglia nectariniidae, endemico delle filippine. è un endemismo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

