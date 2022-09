Un ottimo disinfettante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ottimo disinfettante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Un ottimo disinfettante

Utilizzato nella produzione di profumi. è comunemente utilizzato come disinfettante in ambito casalingo. l'etanolo uccide i microorganismi denaturando le...

Il perossido di idrogeno, noto anche come acqua ossigenata, è il più semplice dei perossidi. la sua formula chimica è h2o2. fu sintetizzato per la prima...