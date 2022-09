Se ne offre uno agli invitati alle nozze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se ne offre uno agli invitati alle nozze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BANCHETTO

Significato/Curiosita : Se ne offre uno agli invitati alle nozze

Per darle agli invitati della sposa. poi se ne va infuriato a casa di suo padre e lascia la sposa al compagno che aveva fatto da amico di nozze. tornato...

al significato comunitario del banchetto si associavano quelli dell'ospitalità (ea) e del dono. ma il banchetto, com'è da intendersi in questa sede... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

