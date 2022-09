Minestra in brodo tipica della tradizione francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Minestra in brodo tipica della tradizione francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CONSOMME

Significato/Curiosita : Minestra in brodo tipica della tradizione francese

Fatto che il processo di cottura tipico del cuscus, in particolare la cottura a vapore dei grani sul brodo in una pentola in terracotta, potrebbe avere avuto...

Termine francese consommé, è un antipasto (hors d’oeuvre) tipico della cucina francese. la parola consommé deriva dal francese consommé, proveniente a sua... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con minestra; brodo; tipica; della; tradizione; francese; Così è la minestra campana con carne e verdura; Porta la minestra alla bocca; minestra di passato di verdure; Una minestra con pane; Sugo brodo so con pomodoro e pesce o molluschi; Si mangiano nel brodo ; Un primo che si mangia in brodo ; La dieta a base di brodo o latte; tipica arma inastata medievale; Una palla bassa tipica del padel tennis spa; tipica canzone dei gondolieri di Venezia; tipica marezzatura; Che trova la sua origine ancor prima della nascita; Altro nome della Gioconda; La città della squadra di calcio chiamata Ajax; Il sistema circolatorio della milza e del timo; Chiesa che risale alla tradizione protestante; Stato di tradizione cristiana a est della Turchia; Secondo la tradizione è il giorno degli gnocchi; Motto della tradizione benedettina: ora et __; Daniel __, scrittore francese de La fata carabina; Un gradasso... francese ; L azienda automobilista francese del leone; Vecchia casa automobilistica francese ; Cerca nelle Definizioni