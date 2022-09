I lavoratori che non sono pubblici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I lavoratori che non sono pubblici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRIVATI

Significato/Curiosita : I lavoratori che non sono pubblici

Classificazione dei lavoratori in italia, nell'ambito del diritto del lavoro italiano, indica la classificazione dei lavoratori dipendenti. i lavoratori del settore...

Delitti privati è una miniserie televisiva italiana trasmessa in italia nel 1993 su rai 1, con edwige fenech, ray lovelock, vittoria belvedere, athina... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con lavoratori; sono; pubblici; Paga le pensioni ai lavoratori ; La previdenza... che assiste i lavoratori ; Tra i diritti dei lavoratori ; I lavoratori della terra; Le pesche noci sono dette anche così; In biologia lo sono i trigliceridi; Non possono mancare nella pasqualina; Lo sono tutti gli uccelli; sono piccoli e di cuore in un cartone giapponese; Aiuto finanziario dato da Stato o enti pubblici ; Beni pubblici destinati all uso dei cittadini; Stampato pubblici tario; Partenza e termine dei mezzi pubblici ;