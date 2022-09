L Italia si trova in quella europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L Italia si trova in quella europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : UNIONE

Significato/Curiosita : L italia si trova in quella europea

Targhe d'immatricolazione nell'unione europea, ovvero le targhe automobilistiche degli stati membri dell'unione europea, sono basate su un formato comune...

unione – nella teoria degli insiemi, operazione tra insiemi unione di più stati sotto un'unica giurisdizione centralizzata (confederazione) o in unioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con italia; trova; quella; europea; Il massimo campionato di calcio in italia ; Il Mimmo artista italia no esponente della Pop Art; Il nome italia no della città indiana Kolkata; Un grande artefice della ricostruzione italia na; Che trova la sua origine ancor prima della nascita; trova impiego nella costruzione di pareti interne; Il nucleo in cui si trova no protoni e neutroni; Regione storica in cui oggi si trova il Molise; Si può frequentare quella di Belle Arti; quella falloide è un fungo velenosissimo; quella falloide è un fungo potenzialmente velenoso; quella scientifica può essere rivoluzionaria; Presiedette la Commissione europea ; La UE: __ europea ; Ursula __ der Leyen: guida la Commissione europea ; Il Josè ex presidente della Commissione europea ; Cerca nelle Definizioni