Un Ennio poeta latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Ennio poeta latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : QUINTO

Significato/Curiosita : Un ennio poeta latino

Quinto ennio (in latino: quintus ennius; rudiae, 16 luglio 239 a.c. – roma, 8 ottobre 169 a.c.) è stato un poeta, drammaturgo e scrittore romano. viene...

Felice avogadro di quinto (1844-1907) – militare italiano pietro quinto (1904-1987) – medico italiano nadir quinto (1918-1994) – illustratore e fumettista...

