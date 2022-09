Così si può chiamare un callo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così si può chiamare un callo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TILOMA

Significato/Curiosita : Cosi si puo chiamare un callo

Risulta vari da dialetto a dialetto. questa fusione si ha nelle parole come calló ("azzittì") e cayó ("abbatté") in quanto la pronuncia è la stessa, mentre...

Semplicemente esercitando una lieve pressione sul tiloma con un dito. il dolore causato dal tiloma è una conseguenza della stimolazione delle terminazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

