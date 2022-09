Compagnia aerea del DC9 caduto nel mare di Ustica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compagnia aerea del DC9 caduto nel mare di Ustica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ITAVIA

Significato/Curiosita : Compagnia aerea del dc9 caduto nel mare di ustica

Le isole italiane di ponza e ustica. vi fu coinvolto il volo di linea ih870 della compagnia aerea itavia, partito dall'aeroporto di bologna-borgo panigale...

L'itavia (aerolinee itavia s.p.a.) è stata una compagnia aerea italiana fondata nel 1958 e operativa fino al 1981, quando fu posta dapprima in amministrazione...

