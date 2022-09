La città siciliana con le Catacombe di Villagrazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città siciliana con le Catacombe di Villagrazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CARINI

Significato/Curiosita : La citta siciliana con le catacombe di villagrazia

Castellammare del golfo (catacombe della chiesa del purgatorio), a messina, a palermo (catacomba di porta d'ossuna, catacomba di villagrazia di carini) e ad agrigento...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carini (disambigua). carini è un comune italiano di 39 056 abitanti della città metropolitana... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con città; siciliana; catacombe; villagrazia; città di cui c è una versione nuova in Slovenia; La città della squadra di calcio chiamata Ajax; città della Turchia; Una città romagnola; Catena montuosa siciliana ; La città siciliana del vino Nero; Isola siciliana dell incidente aereo dell 80; La città siciliana di Nino Frassica; Una Via di catacombe ; I primi si riunivano nelle catacombe ; Giovane romana il cui nome fu dato a famose catacombe ; Galleria tipica delle catacombe ; Cerca nelle Definizioni