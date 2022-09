Città di cui c è una versione nuova in Slovenia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città di cui c è una versione "nuova" in Slovenia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GORIZIA

Significato/Curiosita : Citta di cui c e una versione nuova in slovenia

La città rappresenta il centro politico e amministrativo della slovenia, infatti sono presenti la sede del governo centrale, del parlamento sloveno, dell'ufficio...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gorizia (disambigua). gorizia (ipa:go'rija ascolta[·info]; gorica in sloveno, [g'ia]... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

