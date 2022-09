Cinema che proietta solo film di una certa qualità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cinema che proietta solo film di una certa qualità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DESSAI

Significato/Curiosita : Cinema che proietta solo film di una certa qualita

cinema d'autore, alla commedia all'italiana ed a molti altri generi, il cinema italiano raggiunge una posizione di grande prestigio sia nazionale che...

Un eroe mascherato del cinema ; Una attricetta del cinema ; Industria cinema tografica indiana; L indimenticata Ekberg del cinema ; Cinema che può proietta re diversi film insieme; Le foto che si proietta no; La proietta no i corpi alla luce del sole; Apparecchio che proietta su uno schermo disegni o scritti; Animale che mangia solo altri animali; Dovuto solo a me; Sessanta miliardi in un solo minuto; Incapacità di parlare, a volte solo temporanea; film del 2002 con Jodie Foster e Kristen Stewart; Mostro protagonista di un film giapponese del 1954; È grande in un film da Oscar di Paolo Sorrentino; film del 1960 dall omonimo romanzo di Robert Bloch; Gli accerta menti del check up; Avere una certa nomea; Accerta l imponibile; Salvare per compassione da morte certa ; qualità pregiata di caffè; qualità di chi è dotato di gran coraggio e virtù; Pregiata qualità asiatica di caffè; Provvisto di assicurazione di qualità ;