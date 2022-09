Che trova la sua origine ancor prima della nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che trova la sua origine ancor prima della nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CONGENITO

Significato/Curiosita : Che trova la sua origine ancor prima della nascita

Con luogo di origine di gesù si può intendere sia il luogo dove gesù è nato sia quello dove è risieduto prima di intraprendere la sua attività di predicatore...

Embriogenesi o nelle fasi finali della gravidanza. il termine di disordine congenito non necessariamente si sovrappone o funge da sinonimo per il concetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

