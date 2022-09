Celebrò le gesta di Enea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Celebrò le gesta di Enea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Celebro le gesta di enea

Personaggio storico, in quanto il contesto in cui vengono ambientate le sue gesta nell'eneide si collega a quello omerico delle amazzoni dell'iliade e...

– "virgilio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi virgilio (disambigua). publio virgilio marone, noto semplicemente come virgilio o vergilio...