Carburante usato dai motori diesel - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : GASOLIO

Significato/Curiosita : Carburante usato dai motori diesel

Disambiguazione – "diesel" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi diesel (disambigua). il motore diesel, brevettato nel 1892 da rudolf diesel, è un...

Pirolisi. il gasolio è una miscela contenente idrocarburi alifatici (anche ciclici) da 13 a 18 atomi di carbonio e paraffine. il gasolio, avendo il punto... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con carburante; usato; motori; diesel; Lavora presso una pompa di carburante ; Vi si immette il carburante ; Quello dell auto si riempie di carburante ; carburante utilizzato per i jet; Strumento agricolo dotato di lama usato per potare; Ombrellino usato con il bel tempo; Disturbo causato dal viaggio su un imbarcazione; Quello di potassio è usato anche come deodorante; Dà più HP ai motori turbo; Potenti motori per aerei; Un generico veicolo motori zzato a due ruote; Lo sono i motori dei bolidi; La sigla su certi diesel Volkswagen; L elettrovalvola che polverizza il gasolio nei diesel ; Ve ne sono diesel e a scoppio; Sigla da auto diesel ;