In biologia lo sono i trigliceridi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In biologia lo sono i trigliceridi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GRASSI

Significato/Curiosita : In biologia lo sono i trigliceridi

Numero ec 3.1.4) sono enzimi idrolasi sottoclasse esterasi, operano l'idrolisi dei grassi, trasformando i trigliceridi in glicerolo e in acidi grassi, processo...

grassi – molecole organiche acidi grassi – acidi monocarbossilici alifatici

