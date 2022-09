In biologia si chiama Solanum lycopersicum - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In biologia si chiama Solanum lycopersicum. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : POMODORO

Significato/Curiosita : In biologia si chiama solanum lycopersicum

La morella comune (nome scientifico solanum nigrum carl von linné, 1753) è una pianta erbacea della famiglia delle solanaceae e può essere infestante...

"pomodoro" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pomodoro (disambigua). il pomodoro (solanum lycopersicum, l. 1753) - identificato secondo il... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

