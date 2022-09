Attraggono in Egitto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attraggono in Egitto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIRAMIDI

Significato/Curiosita : Attraggono in egitto

Della città si trovano le celebri terme che, insieme alle lunghe spiagge, attraggono ogni anno milioni di turisti. le principali industrie della città sono...

Richard lepsius elaborò una lista di tutte le piramidi presenti sul territorio egiziano. questo tipo di piramidi, solitamente, ha una base molto ampia su cui... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

