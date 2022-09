L anno di riposo nella scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L anno di riposo nella scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SABBATICO

Significato/Curiosita : L anno di riposo nella scuola

Casa verdi è una casa di riposo per cantanti e musicisti che abbiano compiuto 65 anni di età, fondata da giuseppe verdi il 16 dicembre 1899 e situata a...

Di un periodo sabbatico. alcune università, o altre istituzioni che impiegano scienziati, medici o accademici, offrono un anno sabbatico retribuito come...

