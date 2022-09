Animale che mangia solo altri animali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Animale che mangia solo altri animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CARNIVORO

Significato/Curiosita : Animale che mangia solo altri animali

2 - vita da animali (the secret life of pets 2) è un film d'animazione del 2019 diretto da chris renaud. sequel di pets - vita da animali, è il decimo...

Disambiguazione – se stai cercando l'ordine di mammiferi, vedi carnivora. in zoologia si definisce carnivoro un animale con una dieta consistente in massima parte... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con animale; mangia; solo; altri; animali; animale mimetico; Gruppo heavy metal americano dal nome di animale ; Non è un grosso volto ma un animale con pelliccia; La pelle animale che era usata come carta; Si mangia spesso di sera; mangia fuoco le regala a Pinocchio; Come il pollo... comodo da mangia re; Le mangia vano i marinai di Colombo; Cinema che proietta solo film di una certa qualità; Dovuto solo a me; Sessanta miliardi in un solo minuto; Incapacità di parlare, a volte solo temporanea; Colui che arriva dopo tutti gli altri ; Pari di altri ; Domestica d altri tempi; La tendenza a imporsi sugli altri ; animali come Don Chuck; I due animali che non si vedono nell arca di Noè; I nomi degli animali studiati dalla linguistica; Servizio igienico anche per animali domestici; Cerca nelle Definizioni