Alternativa alle bietole nella pasqualina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alternativa alle bietole nella pasqualina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPINACI

Significato/Curiosita : Alternativa alle bietole nella pasqualina

Patate e cipolle torta di bietole torta di carciofi torta di patate torta di riso torta di trombette torta di zucca torta pasqualina torta verde mista verdure...

Nell'827 d.c., i saraceni introdussero gli spinaci in sicilia. le prime testimonianze scritte di spinaci nel mediterraneo sono state registrate in tre... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 13 settembre 2022

Altre definizioni con alternativa; alle; bietole; nella; pasqualina; Il crostaceo valida alternativa all aragosta; Un alternativa alla spigola; alternativa alla ruota, tipica degli escavatori; alternativa ... di destra; Un dolce tradizionale inglese alle mele ing; Se ne offre uno agli invitati alle nozze; Quella alle spalle è l emblema di un tradimento; Un cane dalle orecchie molto pendenti; Vi si lavorano barbabietole o canne; Quelli ampezzani sono ripieni di barbabietole ; Si estrae dalle barbabietole ; Non possono mancare nella pasqualina; Rete segnata nella propria porta; Collocato nella posizione più elevata; L anno di riposo nella scuola; Non possono mancare nella pasqualina ; Si chiamano Margherita e pasqualina ; La pasqualina è genovese; Se è pasqualina è salata; Cerca nelle Definizioni