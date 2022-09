Una tipologia di mantello equino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tipologia di mantello equino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROANO

Significato/Curiosita : Una tipologia di mantello equino

Difficile determinare l'esatta classificazione di un mantello. fenotipicamente possiamo suddividere i mantelli in: semplici: monocromatici composti: a due...

Il roano è una particolare colorazione del mantello del cavallo dovuto alla presenza di peli bianchi mescolati ai peli di colore solido, presenti su tutto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con tipologia; mantello; equino; tipologia di auto lanciata sul mercato nel 1999; Nelle camicie ha la tipologia button down; tipologia di jeans molto aderenti; tipologia di film divertente e leggero; mantello color porpora; Oggetto per la pulizia del mantello degli equini; Un cavallo dal mantello a tre colori; Un vecchio mantello ; Comportamento stolto come quello dell equino ; Il suo equino zio è il 20 marzo; equino fantastico con fronte caratteristica; Giovane equino ; Cerca nelle Definizioni