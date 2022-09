Tutti li coniugano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutti li coniugano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Tutti li coniugano

Si coniugano come radere: abràdere eràdere rìdere passato remoto: risi, ridesti, rise, ridemmo, rideste, risero participio passato: riso si coniugano come...

Dal verbo rispondere. non tutti i verbi possono però imporre argomenti all'enunciato: tale proprietà è tipica dei verbi "lessicali", mentre i cosiddetti...