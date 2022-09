Tiene calda la gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tiene calda la gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCIARPA

Significato/Curiosita : Tiene calda la gola

Quando si rende conto che la tavola calda è abitata da fantasmi che si rifiutano di spostare la posizione della tavola calda. tabitha scende a compromessi...

Indossata a tracolla, una sciarpa con colori e/o scritte distintive funge anche da insegna di particolari cariche militari o civili (sciarpa di ufficiale, di sindaco... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con tiene; calda; gola; tiene tutto il mondo... in un libro; In botanica, appartiene al genere Rheum; Sale che contiene azoto; Il gelataio li tiene l uno dentro l altro; Accessorio tubolare per scalda re le mani; Riscalda no le case; Li effettuano i tennisti per scalda rsi; Una bevanda calda da preparare in casa; È simile alla fragola ; Località che ci ricorda Pisacane e una spigola trice; La tenda da campeggio triangola re; Congegno di regola zione; Cerca nelle Definizioni