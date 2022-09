Sporadiche, infrequenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sporadiche, infrequenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Sporadiche, infrequenti

Interesse oppure desiderio per il sesso, in maniera sporadica, occasionale, intermittente, infrequente, episodica, discontinua o rara. questi comportamenti...

rare (ronne antarctic research expedition) – missione esplorativa in antartide rare – etichetta discografica francese rare – album di david bowie del 1982...