Spesso si lesiona durante i match di boxe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesso si lesiona durante i match di boxe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZIGOMO

Significato/Curiosita : Spesso si lesiona durante i match di boxe

Nome francese boxe o inglese boxing) è uno dei più antichi e noti sport da combattimento. a livello competitivo si svolge all'interno di una superficie...

Citazioni di o su zigomo wikizionario contiene il lemma di dizionario «zigomo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su zigomo (en) osso zigomatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

