Rubano tra le macerie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rubano tra le macerie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SCIACALLI

Significato/Curiosita : Rubano tra le macerie

Piovere le bombe. l'ultima scena mostra baby puffo con la tutina sporca che singhiozza tra i cadaveri e le macerie, il corpo senza vita di puffetta e le casette...

La società degli sciacalli è costituita intorno ad una coppia monogama che occupa e difende un territorio ben definito. gli sciacalli sono infatti ferocemente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con rubano; macerie; I ladri che rubano nelle calamità; rubano per vizio; La rubano i bulli a ricreazione; Ragazzi che rubano ; Lasciano macerie fumanti; Grosso veicolo impiegato per lo sgombero delle macerie ; Rimangono sotto le macerie ; Riduce in macerie un edificio; Cerca nelle Definizioni