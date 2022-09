Protegge la porta nelle punizioni di calcio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Protegge la porta nelle punizioni di calcio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BARRIERA

Significato/Curiosita : Protegge la porta nelle punizioni di calcio

Piuttosto pericolose, dapprima a base di metanolo e in seguito da benzene e toluene. l'olio che lubrifica e protegge il motore dalle rotture è molto simile...

Fuoco barriera – frazione di mignanego (ge) barriera di milano – quartiere di torino barriera di separazione israeliana – sistema di barriere fisiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con protegge; porta; nelle; punizioni; calcio; Nel calcio, chi protegge la propria area; Li protegge il WWF; Intorno alla carrozzeria per protegge rla dai colpi; Il santo che protegge una città; Tutte le feste porta via; Un muro non porta nte; Un minimo d importa nza; L io di Carlo porta ; Gemelle nelle piazze; Avere successo nelle ricerche; La passione nelle parole; nelle università c è quello accademico; Massime punizioni ; punizioni scolastiche; Attirano biasimo e punizioni ; punizioni , anche divine; Il massimo campionato di calcio in Italia; Nel calcio , chi protegge la propria area; Un difensore a marcatura stretta del calcio ing; Il campionato di calcio spagnolo; Cerca nelle Definizioni