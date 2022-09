Le parti esterne di un mobile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le parti esterne di un mobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SUPERFICI

Significato/Curiosita : Le parti esterne di un mobile

Il mobile (plurale mobilia) è un contenitore per suppellettili, abiti, biancheria, documenti o altri oggetti. il termine mobile pone in evidenza la possibilità...

Topologia vengono considerate spesso anche le superfici di tipo finito, ottenute a partire dalle superfici compatte rimuovendo un numero finito di punti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

