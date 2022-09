Il Parlamento della Germania ted - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Parlamento della Germania ted. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : BUNDESTAG

Significato/Curiosita : Il parlamento della germania ted

Popolo. questo portò alla creazione di un konstituierender, un parlamento della germania del nord, dal 12 febbraio successivo. questo norddeutscher reichstag...

Il bundestag /'bndsta:k/ (in italiano dieta federale) è il parlamento federale tedesco ed esprime la rappresentanza popolare della repubblica federale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con parlamento; della; germania; Simone __: fu presidente del parlamento Europeo; Siedono in parlamento ; Il suo parlamento è la Knesset; Il Disegno presentato in parlamento , in breve; Il mese delle impressioni di un brano della PFM; Nome di uno dei protagonisti de Il nome della rosa; L atto di conferimento della rappresentanza legale; Il Mimmo artista italiano esponente della Pop Art; Uno Stato... in germania ; La camera dei deputati in germania ; L ex-germania Est; Città della germania ;