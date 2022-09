Pari in acume - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pari in acume. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CM

Significato/Curiosita : Pari in acume

Fisico e amico frederick lindemann consulente scientifico del governo. l'acume aziendale di beaverbrook consentì alla gran bretagna di sviluppare rapidamente...

Crittografia mnemonica cm – simbolo chimico del curio cm – codice vettore iata di copa airlines cm – codice iso 3166-1 alpha-2 del camerun cm – codice iso 3166-2:es... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con pari; acume; pari di altri; Il rispetto di regole d onore fra pari o avversari; L estate a pari gi; Sono pari in onore; Non brilla per acume ; acume ; acume , perspicacia; Dotato di acume , furbizia e prontezza d ingegno; Cerca nelle Definizioni