Nota località sciistica in provincia di Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota località sciistica in provincia di Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SESTRIERE

Significato/Curiosita : Nota localita sciistica in provincia di torino

Dell'attuale provincia apparteneva storicamente alla provincia di nizza. con il trattato di torino del 1860 la maggior parte della provincia venne ceduta...

sestriere (ipa: /ses'trjre/; ël sestrier in piemontese, sestrieras o la sestriera in occitano, sestrières in francese) è un comune italiano di 929 abitanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

