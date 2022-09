Nella briscola gli assi e i tre - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nella briscola gli assi e i tre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARICHI

Beccacino è un gioco di carte per quattro persone giocato con un mazzo da 40 carte, simile al tressette ma con la presenza di un seme di briscola. nel ferrarese...

Missione di jesús de carichí nel 1675. altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su carichi (es) todos los municipios... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con nella; briscola; assi; È nella coda secondo un proverbio medievale; Come un paese nella città; Profondi scavi nella roccia prodotti dall acqua; Trova impiego nella costruzione di pareti interne; Gli assi a briscola ; A briscola non hanno nessun valore; Si cala giocando a briscola ; Un due a briscola ; Il massi mo campionato di calcio in Italia; Il vertice massi mo; Passi one; Compassi one; Cerca nelle Definizioni