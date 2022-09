Un muro non portante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un muro non portante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRAMEZZO

Significato/Curiosita : Un muro non portante

Il muro portante è l'elemento strutturale di un edificio costruito con il sistema dei setti portanti. si differenzia dal tramezzo, elemento divisorio...

Disambiguazione – se stai cercando il tramezzo nell'architettura ecclesiastica, vedi tramezzo affrescato. il tramezzo o tramezza è un'infrastruttura edilizia costituita...

