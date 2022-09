Il massimo campionato di calcio in Italia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il massimo campionato di calcio in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SERIE A

Significato/Curiosita : Il massimo campionato di calcio in italia

massimo livello in italia. il primo campionato di cui si conosce con certezza il "capocannoniere" è la prima divisione 1923-1924. i primi campionati a...

serie a in altri sport, vedi serie a (disambigua). il campionato di serie a, colloquialmente abbreviato in serie a e ufficialmente denominato serie a... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con massimo; campionato; calcio; italia; Il vertice massimo ; È ampiamente trattato in un noto libro dello psicanalista massimo Recalcati; Forzute al massimo ; Il massimo a un esame universitario; Il campionato di calcio spagnolo; La divisione del campionato cadetto; Quello del campionato 2019 è andato alla Juve; Il campionato che ogni Nazionale vorrebbe vincere; Protegge la porta nelle punizioni di calcio ; Nel calcio , chi protegge la propria area; Un difensore a marcatura stretta del calcio ing; Il campionato di calcio spagnolo; Il Mimmo artista italia no esponente della Pop Art; Il nome italia no della città indiana Kolkata; Un grande artefice della ricostruzione italia na; Scooter italia no rivale della Vespa; Cerca nelle Definizioni