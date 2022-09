Malta edile che può essere magra o grassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Malta edile che può essere magra o grassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CALCINA

D'acqua, che alternano piene improvvise e violente con periodi di magra. i rilievi che cingono la città, bloccando parzialmente i venti freddi provenienti...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi calce (disambigua). il termine calce indica una serie di materiali da costruzione, noti fin... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con malta; edile; essere; magra; grassa; La croce di malta era il simbolo di quale Repubblica marinara; Hanno un letto e possono essere smalta te; È stato eretto senza malta o altri leganti; Legante per la malta ; Il sedile della bicicletta; Un sedile senza il poggiatesta; Predile zione per ciò che arriva dall estero; Apporre un sedile in groppa a un cavallo; Possono essere primi e immaginari; Deve essere convertito in legge entro 60 giorni; Può essere fantasma anche da vivo; Può essere penale e genetico; Termine gergale che indica una donna alta e magra ; magra , emaciata; magra e slanciata; Lo è una dieta dimagra nte; grassa , oleosa; vera, pianta grassa ; La città dotta, grassa e rossa; Una sostanza grassa ; Cerca nelle Definizioni