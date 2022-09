Gemelle nelle piazze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gemelle nelle piazze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ZZ

Significato/Curiosita : Gemelle nelle piazze

Dietro le due chiese "gemelle" di piazza san carlo (santa cristina e san carlo), lungo l'asse di via roma, in direzione di piazza carlo felice e dei giardini...

Gli zz top (pronuncia: ['zizitp]) sono un gruppo rock statunitense formatosi nel 1969 a houston, in texas. la band si è distinta per aver sempre mantenuto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con gemelle; nelle; piazze; gemelle in rada; Le gemelle di ferro; Le gemelle di Kafka; Le gemelle in sella; Avere successo nelle ricerche; La passione nelle parole; nelle università c è quello accademico; Ha un ruolo di spicco nelle locandine liriche; Abbelliscono le piazze ; Una delle più visitate piazze di Roma; Non ha più di due piazze ; Può essere a due piazze ... o gonfiabile; Cerca nelle Definizioni