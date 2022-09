Gara... in latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara... in latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CERTAMEN

Significato/Curiosita : Gara... in latino

Quale dirigerà per tre campionati esordendo in seconda divisione il 29 agosto 2010 nella gara matera-latina e in prima divisione il 21 novembre 2010, cosenza-siracusa...

Lingua latina. per certamen si può intendere: certamen brixiense certamen ciceronianum arpinas, che si svolge ad arpino dal 1980 certamen horatianum, che... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con gara; latino; gara tra imbarcazioni; Lo formano il cavallo e il cavaliere in gara ; Una gara per fondisti; gara nzia data per coprire certi obblighi; Storico latino autore degli Annali; Fiat __ tua, un passo in latino del Padre Nostro; Due sole alternative in latino ; Noto cioccolatino con liquore e ciliegia; Cerca nelle Definizioni