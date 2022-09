Espressa in musica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Espressa in musica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANTATA

Cercando altri significati, vedi espresso. l'espresso è una rivista italiana fondata nel 1955. il primo numero è andato in edicola il 2 ottobre 1955. si...

Seicento la cantata era costituita da un alternarsi di arie e recitativi e dal rondò. nel frattempo in germania ebbe sviluppo soprattutto la cantata sacra,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

