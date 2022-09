Danza da palestra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danza da palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AEROBICA

Significato/Curiosita : Danza da palestra

Forma di danza non è di libero accesso ma, essendo legata per tradizione prevalentemente ad ambienti malavitosi (il carcere era un tempo la "palestra" più...

aerobica – pratiche di fitness caratterizzate dalla necessità di ossigeno per la risintesi dell'atp ginnastica aerobica – disciplina sportiva afferente... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con danza; palestra; Protagonista assoluto di una danza mediorientale; L epilogo del fidanza mento; danza dell età barocca; Una danza del Guglielmo Tell di Rossini; Si sollevano in palestra con una mano; Sistema di esercizi da palestra ; Un sistema di allenamento in palestra ; Istruttore in palestra : personal __ ing; Cerca nelle Definizioni