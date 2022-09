Danno fuoco alla sigaretta al posto dei fiammiferi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Danno fuoco alla sigaretta al posto dei fiammiferi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ACCENDINI

Significato/Curiosita : Danno fuoco alla sigaretta al posto dei fiammiferi

Vedi sigaretta (gioco). disambiguazione – "sigarette" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sigarette (disambigua). la sigaretta è un...

Sono inutilizzabili e vanno gettati via. a questi si aggiungono alcuni accendini in materiale plastico, comunque dotati di valvola per la ricarica del... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

Altre definizioni con danno; fuoco; alla; sigaretta; posto; fiammiferi; Si danno molto da fare; danno diritto al dividendo; danno sa; L importanza di un danno ; Mangiafuoco le regala a Pinocchio; Arma da fuoco portatile; Parte della candela a cui si dà fuoco ; Il fuoco degli Spagnoli; Il sapore misurato dalla Scala Scoville; Restano alla fine di un pasto; Pietra ornamentale gialla ; Un alla cciatura; Coloro che hanno il vizio della sigaretta ; Ce l hanno in comune lavastoviglie e sigaretta ; Fumare, ma con la sigaretta elettronica; Quel che si butta di una sigaretta ; Occupa un importante posto nell orchestra; Fu rilasciato al posto di Gesù; Il lato opposto a right; Composto presente in tutte le cellule; fiammiferi ; La dea romana... che accende i fiammiferi ; Piattino per mozziconi e fiammiferi ; Somigliano ai fiammiferi ; Cerca nelle Definizioni