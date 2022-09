Complesso di aziende produttrici di beni materiali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Complesso di aziende produttrici di beni materiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INDUSTRIA

Significato/Curiosita : Complesso di aziende produttrici di beni materiali

Semilavorati alle imprese produttrici di beni, un mercato che si traduce spesso in nuova occupazione. i benefici dei sistemi di riciclo sono stati stimati...

Se stai cercando altri significati, vedi industria (disambigua). il termine industria (dal latino industria (-ae), a sua volta di etimologia incerta,... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 12 settembre 2022

