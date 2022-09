In cima al trattore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In cima al trattore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : TR

Garés. è circondato da importanti vette dolomitiche quali civetta, pelmo, cima pape, sass negher, pale di san martino, cimon della pala, cime d'auta e la...

tr – codice vettore iata di tiger airways tr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua turca tr – codice iso 3166-1 alpha-2 della turchia tr – codice iso...

Altre definizioni con cima; trattore; Fra l ottava e la decima ; Il noto pittore allievo di cima bue; Unità del quarto ordine nel sistema decima le; La gemma in cima al ramo; La spalla detrattore ; Si aggancia dietro al trattore ; Una macchina che si aggancia al trattore ; Grosso aratro trainato da un trattore cingolato; Cerca nelle Definizioni