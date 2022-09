L atto di conferimento della rappresentanza legale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L atto di conferimento della rappresentanza legale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PROCURA

Significato/Curiosita : L atto di conferimento della rappresentanza legale

La rappresentanza legale è un istituto giuridico mediante il quale viene conferito il potere di rappresentanza in capo a un soggetto rappresentante e...

A roma. presso ogni procura vi è inoltre in ufficio di gestione del casellario giudiziale, gestito dalla segreteria della procura. l'articolo 51, comma...

